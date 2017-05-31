Лоран Локоли: Клижан будто хотел привлечь к себе побольше внимания

«Ситуация довольно простая. У меня тоже есть свой характер. Я считаю, что на корте теннисисты должны уважать друг друга, но с его стороны я этого не заметил. Он занимает 48-ю строчку в рейтинге, а я — 280-ю. Да, я попал на турнир благодаря wild card. Кто дал ему право так себя вести? В первой партии он корчился и кривлялся. Второй сет он выиграл, так что всё было в порядке. Потом он опять проиграл и перестал бегать за укороченными ударами. Он будто хотел привлечь к себе побольше внимания. А мне пришлось думать, снимется он с матча или нет? Потому что он почти не бегал.

Это неуважительное отношение. Если у тебя какие-то проблемы, выхови врача. Возможно, он тебе поможет. Зачем кривляться? Я бы никогда такого не сделал, потому что уважаю своих соперников. Мы сыграли пять сетов и провели на корте четыре часа. Конечно, я злился на него. Нужно различать игровые и человеческие качества. Мартин — отличный игрок, но я критикую его как человека, — приводит слова Локоли американский сайт Tennis World.