Лоран Локоли: Клижан будто хотел привлечь к себе побольше внимания
Француз Лоран Локоли прокомментировал свой отказ пожать руку словаку Мартину Клижану после матча первого круга «Ролан Гаррос».
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Видимо, что-то случилось...
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«Ситуация довольно простая. У меня тоже есть свой характер. Я считаю, что на корте теннисисты должны уважать друг друга, но с его стороны я этого не заметил. Он занимает 48-ю строчку в рейтинге, а я — 280-ю. Да, я попал на турнир благодаря wild card. Кто дал ему право так себя вести? В первой партии он корчился и кривлялся. Второй сет он выиграл, так что всё было в порядке. Потом он опять проиграл и перестал бегать за укороченными ударами. Он будто хотел привлечь к себе побольше внимания. А мне пришлось думать, снимется он с матча или нет? Потому что он почти не бегал.
Это неуважительное отношение. Если у тебя
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