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31 мая 2017, 12:25 | Теннис | GoTennis.ru

Лоран Локоли: Клижан будто хотел привлечь к себе побольше внимания

Француз Лоран Локоли прокомментировал свой отказ пожать руку словаку Мартину Клижану после матча первого круга «Ролан Гаррос».

Француз <span class=error>Лоран</span> <span class=error>Локоли</span> прокомментировал свой отказ пожать руку словаку <span class=error>Мартину</span> <span class=error>Клижану</span> после матча первого круга <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Ситуация довольно простая. У меня тоже есть свой характер. Я считаю, что на корте теннисисты должны уважать друг друга, но с его стороны я этого не заметил. Он занимает 48-ю строчку в рейтинге, а я — 280-ю. Да, я попал на турнир благодаря wild card. Кто дал ему право так себя вести? В первой партии он корчился и кривлялся. Второй сет он выиграл, так что всё было в порядке. Потом он опять проиграл и перестал бегать за укороченными ударами. Он будто хотел привлечь к себе побольше внимания. А мне пришлось думать, снимется он с матча или нет? Потому что он почти не бегал.

Это неуважительное отношение. Если у тебя какие-то проблемы, выхови врача. Возможно, он тебе поможет. Зачем кривляться? Я бы никогда такого не сделал, потому что уважаю своих соперников. Мы сыграли пять сетов и провели на корте четыре часа. Конечно, я злился на него. Нужно различать игровые и человеческие качества. Мартин — отличный игрок, но я критикую его как человека, — приводит слова Локоли американский сайт Tennis World.
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