«Всегда очень нервничаю в Париже»

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В женском одиночном разряде выступят россиянки Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова, которым предстоит сразиться с украинкой Лесей Цуренко и француженкой Осеан Доден соответственно. В мужской сетке действующий победитель «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович встретится с португальцем Жоау Соузой, а испанец Рафаэль Надаль — с голландцем Робином Хасе.

31 мая стартует второй круг главного грунтового турнира планеты по теннису — «Ролан Гаррос». В одиночном разряде женской части турнира выступят две россиянки: Екатерина Макарова сразится с украинской спортсменкой Лесей Цуренко (12:10 мск), а Светлана Кузнецова — с француженкой Осеан Доден (17:30 по мск).

История встреч Макаровой с ее украинской соперницей насчитывает всего два матча, и оба остались за россиянкой. Относительно недавно, в марте 2016 года, на турнире в Майами отечественная спортсменка одолела Цуренко на хардовом покрытии в трех сетах, сумев отыграться после 3:6 в первом (3:6, 6:4, 6:3). А самая первая игра между теннисистками на Australian Open в уже далеком 2011 завершилась «сухой» победой Макаровой со счетом 2−0 по сетам: после упорной борьбы в самом начале (6:7) Цуренко оставили силы, и второй сет она уступила разгромно — 1:6.

Нет никаких сомнений, что сегодняшний матч тоже будет не из легких, и Макарову, скорее всего, снова ожидает ударное начало в исполнении оппонентки, которое просто нужно будет перетерпеть. Впрочем,

россиянка уже проявила недюжинное хладнокровие в первом круге «Ролан Гаррос», обыграв первый номер мирового рейтинга Анжелику Кербер в двух сетах 6:2, 6:2,

несмотря на то что практически в каждом гейме немка под конец заводилась и начинала играть куда лучше, чем в начале. Макарову это тогда не смутило, и после пары ошибок она, как правило, доводило дело до своей победы в гейме, а потом и в сете.

Нынешняя соперница россиянки находится не на первом месте рейтинга WTA, а на 42-м, и уступает Макаровой (40) две строчки по этому показателю. 28-летняя украинка в этом году сумела добраться до второго круга турнира в Риме, где уступила многоопытной Винус Уильямс, выбыла в первом круге мадридского турнира от третьей ракетки мира Каролины Плишковой и покинула соревнования в Праге в самом начале после встречи с латвийкой Еленой Остапенко.

Australian Open — отличный шанс для Цуренко, чтобы попытаться реабилитировать не очень задавшийся сезон, но Макарова, покинувшая тот же римский турнир в третьем круге, мадридский — в первом, и уступившая в 1/8 финала соревнований в Штутгарте только-только возобновившей свою карьеру Марии Шараповой, тоже будет играть до последнего.

Светлана Кузнецова, поддержавшая свою соотечественницу Макарову в интервью «Спорт-экспрессу» («Не сомневалась, что Катя победит Кербер. Я и ей, и ее команде сказала, что будут хорошие шансы на победу, поскольку немка сейчас не в форме, а Катя прибавляет от матча к матчу») во втором круге Открытого чемпионата Франции встречается с хозяйкой турнира Осеан Доден с 56-й строчки рейтинга. Француженке всего 20 лет, и в ее копилке пока что только один трофей — победа на турнире в Квебеке в 2016 году, в котором из россиянок участвовали только Евгения Родина и Екатерина Александрова.

31-летняя Кузнецова, которая находится на девятом месте в рейтинге WTA, по идее должна на опыте проходить свою юную оппонентку,

однако в первом круге «Ролан Гаррос» россиянка не без труда сломила сопротивление 25-летней американки Кристины Макхэйл (7:5, 6:4), у которой тоже всего одна победа на турнире WTA за плечами. Кузнецовой пришлось провести на корте два часа: на 40 минут больше, чем Макаровой понадобилось, чтобы одолеть Кербер.

«Геймы в нашем поединке были очень долгими. Мне регулярно удавалось получить право на брейк-поинт, но с реализацией были проблемы. Я слишком сильно нервничала, и с этим надо что-то делать, — приводит слова россиянки GoTennis.ru. — Все дело в том, что это Париж. Здесь я всегда очень сильно нервничаю и переживаю за результат».

Так что легкого поединка ждать вряд ли стоит, хотя Кузнецова по официальной версии WTA входит в фавориты турнира наряду с Симоной Халеп, Кристиной Младенович, Элиной Свитолиной и Гарбинье Мугурусой, правда, с припиской: «Света — это все еще Света. Она способна потерять концентрацию, столкнувшись с воодушевленной соперницей».

Увидеть российских теннисисток можно будет и в парном разряде «Ролан Гаррос», первый круг которого стартует сегодня.

Наши олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова, которой после одиночного матча против Цуренко придется срочно перенастраиваться на игру с двумя соперницами, встретятся с французской парой Фиона Ферро — Марго Йеролимос (15:00 по мск). Оппоненток российских теннисисток хочется немного пожалеть: обеим всего по 20 лет, и на двоих у них ноль трофеев. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что нашим здесь нужно только победа — уверенная и разгромная.

К сожалению, в мужском одиночном разряде в этот игровой день нельзя будет полюбоваться на российских теннисистов, хотя во второй круг «Ролан Гаррос» прошли Карен Хачанов, одолевший чилийца Николаса Джарри (4:6 6:3 6:7 1:6), и Константин Кравчук, оказавшийся сильнее Федерико Дельбониса из Аргентины (3:6 4:6 6:7). Во втором круге Хачанов встретится с Томашем Бердых из Чехии, а Кравчук — с Марином Чиличем из Хорватии. Однако по воле турнирного расписания эти матчи состоятся в другой день, а сегодня «на десерт» любителям тенниса достаются Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Правда, сыграют они не друг против друга, но это почти не умаляет интереса к грядущим поединкам.

Действующему победителю «Ролан Гаррос» Джоковичу предстоит встретиться с португальцем Жоау Соузой с 59-й строчки рейтинга ATP. В первом круге легендарный серб преодолел сопротивление испанца Марселя Гранольерса (3:6 4:6 2:6), а его нынешний оппонент, что любопытно, расправился с представителем Сербии Янко Типсаревичем (6:4 6:7 2:6 2:6). Теперь зрителей парижского турнира, скорее всего, ожидает «месть» второй ракетки мира за своего соотечественника.

Надаль, для которого победа на этом турнире может стать юбилейной десятой на Открытом чемпионате Франции, сразится с Робином Хасе из Нидерландов. Несмотря на разницу в рейтинге (голландец — на 46-й строчке, а испанец — на четвертой), Надаль уже пообещал сыграть в свою полную силу:

«Прекрасно знаком с Робином, как и он со мной. Это очень опасный соперник, обладающий мощным ударом. Будет важно хорошо выполнять собственные подачи, так как справиться с его подачами невероятно сложно.

Я буду играть на максимуме своих возможностей, иначе не умею.