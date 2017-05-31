Гаэль Монфис одержал 400-ю победу в карьере
Победа над немецким теннисистом Дастином Брауном в первом круге «Ролан Гаррос» стала для француза Гаэля Монфиса четырёхсотой в карьере.
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«Комфортно чувствовал себя на корте. В последние пару недель испытывал проблемы со здоровьем, поэтому мне было непросто вновь набрать игровую форму и подготовиться к соревнованиям на сто процентов», — приводит слова Монфиса официальный сайт АТР.
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