Французский теннисист предложил сопернику отвалить вместо рукопожатия

На протяжении встречи игроки проявляли неуважение друг к другу, в частности Клижан прикладывал палец к виску, намекая на психическую неуравновешенность Локоли. Француз в свою очередь имитировал хромую походку соперника.

Встреча прошла 30 мая и завершилась победой Клижана в пяти сетах (7:6, 6:3, 4:6, 0:6, 6:4). 27-летний словак занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 22-летний француз — 285-е.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">One of the great non-handshakes between Klizan and Lokoli ? <a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> <a href="https://t.co/nihRTAGjEF">pic.twitter.com/nihRTAGjEF</a></p>— Eurosport UK (@Eurosport_UK) <a href="https://twitter.com/Eurosport_UK/status/869546549159706626">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>