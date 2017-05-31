Французский теннисист предложил сопернику отвалить вместо рукопожатия
Французский теннисист Лоран Локоли отказался пожимать руку словаку Мартину Клижану, жестом отправив соперника прочь, после матча первого круга «Ролан Гаррос». Видео было опубликовано на странице Eurosport UK в Twitter.
На протяжении встречи игроки проявляли неуважение друг к другу, в частности Клижан прикладывал палец к виску, намекая на психическую неуравновешенность Локоли. Француз в свою очередь имитировал хромую походку соперника.
Встреча прошла 30 мая и завершилась победой Клижана в пяти сетах (7:6, 6:3, 4:6, 0:6, 6:4). 27-летний словак занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации
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