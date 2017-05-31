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https://sport.mail.ru/news/tennis/29924969/
31 мая 2017, 9:19 | Теннис | Интерфакс

Теннисиста дисквалифицировали на «Ролан Гаррос» за поцелуй репортера

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Французского теннисиста Максима Хаму дисквалифицировали с турниров «Ролан Гаррос» за то, что он целовал женщину-репортера, пытавшуюся взять у него интервью, сообщила The Telegraph.

Французский игрок получил наказание несмотря на первый же проигранный матч. Увеличить
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Журналистка телеканала «Евроспорт» Мали Томас пыталась взять интервью у Хаму после матча первого круга с аргентинцем Пабло Куэвасом. Хаму проиграл в трех сетах. На выходе с арены он стал обнимать журналистку и дважды поцеловал ее в щеку. Она сопротивлялась и смогла получить ответ на свой вопрос. Затем теннисист снова обнял ее и поцеловал.

Французская федерация тенниса приняла решение дисквалифицировать Хаму. Сроки дисквалификации пока не уточняются.
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