Теннисиста дисквалифицировали на «Ролан Гаррос» за поцелуй репортера

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Журналистка телеканала «Евроспорт» Мали Томас пыталась взять интервью у Хаму после матча первого круга с аргентинцем Пабло Куэвасом. Хаму проиграл в трех сетах. На выходе с арены он стал обнимать журналистку и дважды поцеловал ее в щеку. Она сопротивлялась и смогла получить ответ на свой вопрос. Затем теннисист снова обнял ее и поцеловал.

Французская федерация тенниса приняла решение дисквалифицировать Хаму. Сроки дисквалификации пока не уточняются.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed <a href="https://twitter.com/hashtag/bizarre?src=hash">#bizarre</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/rg17?src=hash">#rg17</a> <a href="https://t.co/1I4RJLL5un">pic.twitter.com/1I4RJLL5un</a></p>— Lynn Bee (@lynnlovestennis) <a href="https://twitter.com/lynnlovestennis/status/869567265133539328">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>