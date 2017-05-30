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30 мая 2017, 23:06 | Теннис | Чемпионат.com

Радваньска отдала лишь 2 гейма Ферро в первом круге «Ролан Гаррос»

Полька Агнешка Радваньска (9) в первом круге Открытого чемпионата Франции разгромила француженку Фиону Ферро (WC) со счётом 6:1, 6:1.

Полька <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> (9) в первом круге Открытого чемпионата Франции разгромила француженку <span class=error>Фиону</span> <span class=error>Ферро</span> (WC) со счётом 6:1 6:1. Увеличить
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Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Следующей оппоненткой Агнешки станет бельгийка Элисон ван Эйтванк (Q), ранее победившая японку Наоми Осаку — 6:3, 7:5.
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