Радваньска отдала лишь 2 гейма Ферро в первом круге «Ролан Гаррос»
Полька Агнешка Радваньска (9) в первом круге Открытого чемпионата Франции разгромила француженку Фиону Ферро (WC) со счётом 6:1, 6:1.
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Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
Следующей оппоненткой Агнешки станет бельгийка Элисон ван Эйтванк (Q), ранее победившая японку Наоми Осаку — 6:3, 7:5.
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