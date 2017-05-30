Бердых стал соперником Хачанова по второму кругу «Ролан Гаррос»
Чех Томаш Бердых (13) в первом круге «Ролан Гаррос» переиграл немца Яна Леннарда Штруффа со счётом 6:1, 6:1, 4:6, 6:4.
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Во втором круге Бердых сыграет с россиянином Кареном Хачановым, ранее одолевшим чилийца Николаса Джарри.
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