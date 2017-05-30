Бердых стал соперником Хачанова по второму кругу «Ролан Гаррос»

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Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. 31-летний уроженец Валашске-Мезиричи, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сделал 5 эйсов, 3 двойные ошибки, 27 «виннерсов» и 28 невынужденных ошибок, а его оппонент 8 раз подал навылет, совершил столько же двойных, а также заработал 35 «виннерсов» при 58 невынужденных.

Во втором круге Бердых сыграет с россиянином Кареном Хачановым, ранее одолевшим чилийца Николаса Джарри.