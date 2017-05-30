Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29923462/
30 мая 2017, 22:18 | Теннис | Чемпионат.com

Бердых стал соперником Хачанова по второму кругу «Ролан Гаррос»

Чех Томаш Бердых (13) в первом круге «Ролан Гаррос» переиграл немца Яна Леннарда Штруффа со счётом 6:1, 6:1, 4:6, 6:4.

Чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> (13) в первом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> переиграл немца Яна <span class=error>Леннарда</span> <span class=error>Штруффа</span> со счётом 6:1 6:1 4:6 6:4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. 31-летний уроженец Валашске-Мезиричи, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сделал 5 эйсов, 3 двойные ошибки, 27 «виннерсов» и 28 невынужденных ошибок, а его оппонент 8 раз подал навылет, совершил столько же двойных, а также заработал 35 «виннерсов» при 58 невынужденных.

Во втором круге Бердых сыграет с россиянином Кареном Хачановым, ранее одолевшим чилийца Николаса Джарри.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото