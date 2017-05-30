Андрей Кузнецов: Понимал, что могу обыграть Маррэя
Россиянин Андрей Кузнецов уступил на корте имени Филиппа Шатрие первой ракетке мира Энди Маррэю (4:6, 6:4, 2:6, 0:6).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Обидно, конечно. Может быть, до матча никто особо не думал, что я выиграю, но сам для себя я понимал, что могу. И по ходу игры, особенно в первых двух сетах, я осознавал, что действую фактически лучше, чем он. Немного не хватало подачи, но в розыгрышах, считаю, я его превосходил. К сожалению, удалось только один сет выиграть, да и тот с нервами. Было много брейков. Играть на приеме в первых двух сетах получалось лучше, чем на подаче. А если бы держал свою… Обидно.
С другой стороны, провел достаточно неплохой грунтовый сезон. Считаю, что я прибавил. Немного неправильную дорогу выбрал в начале сезона, но сейчас все налаживается. Есть определенная уверенность в том, что я прогрессирую. И в будущем все будет лучше.
— Вы просто понимали, что можете выиграть, или
— Понимал, что могу выиграть. В последние пару недель я действительно вошел в хорошую форму. Перед турниром в Женеве мы очень продуктивно потренировались. И сам понимал, что и игра, и состояние улучшается. Опять же, с Маррэем раньше я уже играл. А сейчас он еще, наверное, не в лучших кондициях.
— Потеря внимания не связана с большим кортом Филиппа Шатрие, большим скоплением публики?
— Да нет. Я уже играл на этом корте, хотя это было давно. Но и сегодня у меня никаких проблем с этим не было.
— Есть объяснение, почему подача не выручала?
— Она то проходила, то нет. Пока не хватает ей стабильности. Хотя мы много над ней работали и будем работать еще.
— На втором турнире «Большого шлема» подряд вы попадаете на топового игрока. В Австралии на Нишикори, здесь на Маррэя. Не думаете: «За что такое невезение?».
— В прошлые сезоны мне, наоборот, можно сказать везло. Получал в соперники то квалифая, то местного обладателя wild card. Зато сейчас я впервые так быстро нашел свою фамилию в сетке (улыбается). Повторюсь, сразу появилось ощущение, что я могу его обыграть.
Если я собираюсь подниматься в рейтинге выше — а я собираюсь — то и таких соперников надо побеждать.
— Над вниманием же можно
— Наверное, можно. Но важнее быть свежим не только физически, но и ментально. А у меня получился насыщенный график. После полуфинала в Женеве было не так много времени, чтобы подготовиться к Roland Garros, но я, как мог, восстановился.
— Ментальной свежести все же не хватало?
— Думаю, что да. Поездка получилась достаточно долгой. Я уже месяц за границей, и от этого тоже устаешь.
— Как будете восстанавливаться теперь?
— Пока еще не решил. Впереди травяной сезон. Сейчас, наверное, поеду на несколько дней к доктору в Марбелью. Там немного отдохну от тенниса, немного восстановлюсь и подкачаюсь, потом отправлюсь в Москву, и уже буду готовиться к выступлениям на траве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter