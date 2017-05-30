Андрей Кузнецов: Понимал, что могу обыграть Маррэя

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— Обидно, конечно. Может быть, до матча никто особо не думал, что я выиграю, но сам для себя я понимал, что могу. И по ходу игры, особенно в первых двух сетах, я осознавал, что действую фактически лучше, чем он. Немного не хватало подачи, но в розыгрышах, считаю, я его превосходил. К сожалению, удалось только один сет выиграть, да и тот с нервами. Было много брейков. Играть на приеме в первых двух сетах получалось лучше, чем на подаче. А если бы держал свою… Обидно.

С другой стороны, провел достаточно неплохой грунтовый сезон. Считаю, что я прибавил. Немного неправильную дорогу выбрал в начале сезона, но сейчас все налаживается. Есть определенная уверенность в том, что я прогрессирую. И в будущем все будет лучше.

— Вы просто понимали, что можете выиграть, или по-настоящему чувствовали в себе уверенность для того, чтобы сделать это?

— Понимал, что могу выиграть. В последние пару недель я действительно вошел в хорошую форму. Перед турниром в Женеве мы очень продуктивно потренировались. И сам понимал, что и игра, и состояние улучшается. Опять же, с Маррэем раньше я уже играл. А сейчас он еще, наверное, не в лучших кондициях.

Играл-то я хорошо, но, к сожалению, только временами. Если бы получалось держать внимание на протяжение всего матча, все могло бы быть по-другому. Вот в Мадриде в плане концентрации все было идеально. Жаль, что так получается не на каждом турнире.

— Потеря внимания не связана с большим кортом Филиппа Шатрие, большим скоплением публики?

— Да нет. Я уже играл на этом корте, хотя это было давно. Но и сегодня у меня никаких проблем с этим не было.

— Есть объяснение, почему подача не выручала?

— Она то проходила, то нет. Пока не хватает ей стабильности. Хотя мы много над ней работали и будем работать еще.

— На втором турнире «Большого шлема» подряд вы попадаете на топового игрока. В Австралии на Нишикори, здесь на Маррэя. Не думаете: «За что такое невезение?».

— В прошлые сезоны мне, наоборот, можно сказать везло. Получал в соперники то квалифая, то местного обладателя wild card. Зато сейчас я впервые так быстро нашел свою фамилию в сетке (улыбается). Повторюсь, сразу появилось ощущение, что я могу его обыграть.

Если я собираюсь подниматься в рейтинге выше — а я собираюсь — то и таких соперников надо побеждать.

— Над вниманием же можно как-то работать.

— Наверное, можно. Но важнее быть свежим не только физически, но и ментально. А у меня получился насыщенный график. После полуфинала в Женеве было не так много времени, чтобы подготовиться к Roland Garros, но я, как мог, восстановился.

— Ментальной свежести все же не хватало?

— Думаю, что да. Поездка получилась достаточно долгой. Я уже месяц за границей, и от этого тоже устаешь.

— Как будете восстанавливаться теперь?

— Пока еще не решил. Впереди травяной сезон. Сейчас, наверное, поеду на несколько дней к доктору в Марбелью. Там немного отдохну от тенниса, немного восстановлюсь и подкачаюсь, потом отправлюсь в Москву, и уже буду готовиться к выступлениям на траве.