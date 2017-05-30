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https://sport.mail.ru/news/tennis/29923053/
30 мая 2017, 22:03 | Теннис | Р-Спорт

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Румынка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Увеличить
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Четвертая ракетка мира и третий номер посева Халеп в первом круге обыграла словачку Яну Чепелову — 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 7 минут.

Следующей соперницей Халеп станет немка Татьяна Мария.
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