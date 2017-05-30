Румынская теннисистка Симона Халеп вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Румынка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Четвертая ракетка мира и третий номер посева Халеп в первом круге обыграла словачку Яну Чепелову — 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 7 минут.
Следующей соперницей Халеп станет немка Татьяна Мария.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter