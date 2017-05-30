Француз Гаэль Монфис стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции по теннису
Француз Гаэль Монфис вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
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Во вторник в матче первого раунда французский теннисист, 15-й номер посева, со счетом 6:4, 7:5, 6:0 переиграл немца Дастина Брауна. Поединок продолжался полтора часа.
В следующем круге Монфис сыграет с победителем матча между бразильцем Тиагу Монтейру и французом Александром Мюллером.
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