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https://sport.mail.ru/news/tennis/29922702/
30 мая 2017, 21:38 | Теннис | Р-Спорт

Француз Гаэль Монфис стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции по теннису

Француз Гаэль Монфис вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

Француз <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Монфис</span> вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции который проходит в Париже. Увеличить
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Во вторник в матче первого раунда французский теннисист, 15-й номер посева, со счетом 6:4, 7:5, 6:0 переиграл немца Дастина Брауна. Поединок продолжался полтора часа.

В следующем круге Монфис сыграет с победителем матча между бразильцем Тиагу Монтейру и французом Александром Мюллером.
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