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30 мая 2017, 21:07 | Теннис | ТАСС

Дарья Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила бельгийку Янину Викмайер в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

В матче первого круга россиянка победила бельгийку Янину Викмайер. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянки.

Касаткина занимает 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Викмайер — 69-ю.

Во втором круге россиянка встретится с чешкой Маркетой Вондрусовой. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
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