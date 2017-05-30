Кузнецов пощекотал нервы Маррэю

Андрею Кузнецову на «Больших шлемах» не очень везет с жеребьевкой. Перед Australian Open он дошел до полуфинала турнира в Сиднее, а затем в первом же круге уступил пятому номера «посева» Кеи Нишикори. Пусть матч и выдался красивым и пятисетовым — результата это не меняет. Теперь, набрав ход на грунте, и добравшись до полуфинала в Женеве, на Roland Garros россиянин получил соперника еще хлеще — первую ракетку мира. У Энди Маррэя после Открытого чемпионата Австралии не все шло гладко: сначала опоясывающий герпес, затем — травма локтя. Как следствие — ранние вылеты на турнирах в Монте-Карло, Мадриде и Риме, а из достижений — лишь выход в полуфинал в Барселоне. Но шотландец выглядел спокойно и в каждом интервью подчеркивал, что все под контролем.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ

Кузнецов на сильного соперника настроился очень здорово — в начале сета классно играл по линии, заставлял Маррэя много двигаться, в меру и по месту рисковал. Даже брейк, который Энди сделал при счете 3:2, россиянина ничуть не смутил. Он удержал следом и свою подачу, и даже сделал обратный брейк. Но в решающий момент первой партии Андрей с соперником все-таки не справился: при счете 4:5 он вышел подавать и по-хорошему должен был вцепиться в гейм зубами, чтобы счет сравнять. Вместо этого гейм был проигран под ноль исключительно за счет невынужденных ошибок, в том числе — двойной.

Впрочем, упорная борьба с первой ракеткой мира внушала оптимизм. И не зря. Во второй партии Кузнецов сразу же повел с брейком, но следом не удержал свою подачу. При этом, если подача Маррэя была взята со счета «ровно», то свою россиянин вновь проиграл под ноль, и снова из-за невынужденных ошибок. Компенсацией стали три подряд выигранных гейма, в которых преимущество Кузнецова выглядело внушительно: и по количеству активно выигранных очков — 10 против 16 в пользу Андрея к тому моменту, и по самой игре. Но и здесь без качелей не обошлось: выиграть сет с первой же своей подачи не получилось: 3:5, 4:5 — Маррэй постепенно набирал ход, а вместе с ним и очки. Проигрывать еще одну свою подачу было никак нельзя, но первое же, что сделал россиянин — допустил двойную ошибку. К счастью, Андрей сумел собраться и в итоге выиграл сет.

РАЗРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

А дальше у Кузнецова закончились силы. Причем произошло это не внезапно — как садятся батарейки в пульте от телевизора, а постепенно — так разряжается мобильный телефон. Проиграв три первых гейма с большим количеством ошибок на бэкхенде, Андрей все-таки сумел взять себя в руки и отыграл одно очко. Причем завершал он игру очень красивым смэшем. И, казалось, сейчас возможно продолжение второй партии, но, увы, скорости у Андрея падали, а у Маррэя — наоборот. Если в первых двух партиях Энди порой осторожничал и не всегда играл глубоко, чаще отправлял мяч по центру, то сейчас стал играть острее и добегал почти до любого мяча.

Вместе с удачными розыгрышами вернулись и былые забавные привычки: шотландец саркастически хлопал по ракетке за каждый промах, натягивал кепку на глаза и общался со зрителями. Завершение матча вышло и вовсе удручающим на нашего игрока: на фоне быстрого и резкого соперника Андрей выглядел утомленным и медленным. Самым красивым и запоминающимся в последнем сете можно назвать разве что гейм престижа, который Кузнецову все же удалось взять. Он оказался едва ли не самым упорным в матче. Хорошо бы жеребьевка Уимблдона стала к россиянину более благосклонна.