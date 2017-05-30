Кузнецов пощекотал нервы Маррэю
Андрей Кузнецов в четырех сетах уступил в первом круге лидеру мирового рейтинга Энди Маррэю — 6:4, 4:6, 6:2, 6:1.
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Андрею Кузнецову на «Больших шлемах» не очень везет с жеребьевкой. Перед Australian Open он дошел до полуфинала турнира в Сиднее, а затем в первом же круге уступил пятому номера «посева» Кеи Нишикори. Пусть матч и выдался красивым и пятисетовым — результата это не меняет. Теперь, набрав ход на грунте, и добравшись до полуфинала в Женеве, на Roland Garros россиянин получил соперника еще хлеще — первую ракетку мира. У Энди Маррэя после Открытого чемпионата Австралии не все шло гладко: сначала опоясывающий герпес, затем — травма локтя. Как следствие — ранние вылеты на турнирах в
КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
Кузнецов на сильного соперника настроился очень здорово — в начале сета классно играл по линии, заставлял Маррэя много двигаться, в меру и по месту рисковал. Даже брейк, который Энди сделал при счете 3:2, россиянина ничуть не смутил. Он удержал следом и свою подачу, и даже сделал обратный брейк. Но в решающий момент первой партии Андрей с соперником
Впрочем, упорная борьба с первой ракеткой мира внушала оптимизм. И не зря. Во второй партии Кузнецов сразу же повел с брейком, но следом не удержал свою подачу. При этом, если подача Маррэя была взята со счета «ровно», то свою россиянин вновь проиграл под ноль, и снова
РАЗРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
А дальше у Кузнецова закончились силы. Причем произошло это не внезапно — как садятся батарейки в пульте от телевизора, а постепенно — так разряжается мобильный телефон. Проиграв три первых гейма с большим количеством ошибок на бэкхенде, Андрей
Вместе с удачными розыгрышами вернулись и былые забавные привычки: шотландец саркастически хлопал по ракетке за каждый промах, натягивал кепку на глаза и общался со зрителями. Завершение матча вышло и вовсе удручающим на нашего игрока: на фоне быстрого и резкого соперника Андрей выглядел утомленным и медленным. Самым красивым и запоминающимся в последнем сете можно назвать разве что гейм престижа, который Кузнецову все же удалось взять. Он оказался едва ли не самым упорным в матче. Хорошо бы жеребьевка Уимблдона стала к россиянину более благосклонна.
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