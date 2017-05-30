Кузнецов проиграл первой «ракетке» мира Маррею на Roland Garros
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов уступил первой «ракетке» мира британцу Энди Маррею в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу Маррея.
Кузнецов занимает 73-ю строчку в рейтинге Ассоциации
Во втором круге британец встретится со словаком Мартином Клижаном. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter