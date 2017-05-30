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30 мая 2017, 21:08 | Теннис | ТАСС

Кузнецов проиграл первой «ракетке» мира Маррею на Roland Garros

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов уступил первой «ракетке» мира британцу Энди Маррею в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4 4:6 6:2 6:0 в пользу британца. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу Маррея.

Кузнецов занимает 73-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Во втором круге британец встретится со словаком Мартином Клижаном. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
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