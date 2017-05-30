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30 мая 2017, 19:44 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Михаил Южный проиграли в первом раунде «Ролан Гаррос»

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и россиянин Михаил Южный завершили выступление в мужском парном разряде открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<nobr>Белорусско-российский</nobr> тандем проиграл французскому дуэту <span class=error>Квентин</span> <span class=error>Халис</span> / Адриан <span class=error>Маннарино</span> — 6:4 3:6 2:6. Увеличить
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Сегодня в Париже белорусско-российский тандем проиграл французскому дуэту Квентин Халис / Адриан Маннарино — 6:4, 3:6, 2:6.

Теперь Максим Мирный будет играть в состязаниях смешанных пар вместе с американской теннисисткой Коко Вандевеге. На старте им будет противостоять еще одна интернациональная пара Ярослава Шведова (Казахстан) / Александр Пейя (Австрия).

Во втором раунде женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (98-й номер мирового рейтинга) сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай (34). До этого они дважды встречались на турнирах серии «Большого шлема» и одержали по одной победе: в 2015 году на Уимблдонском турнире выиграла белоруска (1:6, 6:2, 6:4), на AustralianOpen-2017 победила китаянка (6:0, 6:3). В первом раунде нынешнего French Open Александра Саснович взяла верх над швейцарской теннисисткой Викторией Голубич (65) — 4:6, 7:5, 6:3.

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Новости Тенниса

«Ролан Гаррос». Максим Мирный в стартовом поединке выбыл из борьбы в парном разряде

В матче первого раунда парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису белорус Максим Мирный и россиянин Михаил Южный в трех сетах проиграли французам Кентену Гали и Адриану Маннарино — 6:4, 3:6, 2:6.
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