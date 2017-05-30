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30 мая 2017, 19:16 | Теннис | Чемпионат.com

Нисикори за 3 часа обыграл Коккинакиса на старте «Ролан Гаррос»

Японец Кей Нисикори (8) в первом круге «Ролан Гаррос» переиграл австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Японец <span class=error>Кей</span> Нисикори (8) в первом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> переиграл австралийца <span class=error>Танаси</span> Коккинакиса со счётом 4:6 6:1 6:4 6:4. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. 27-летний уроженец Шимане, занимающий девятое место в рейтинге АТР, активно выиграл 47 розыгрышей, допустил 24 невынужденные ошибки, совершил 5 брейков и проиграл 2 гейма на своей подаче. Его соперник сделала 41 «виннерс» и столько же невынужденных.

Следующим оппонентом Нисикори станет француз Жереми Шарди, ранее одолевший молдованина Раду Албота.
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