Хачанов вышел во второй круг Roland Garros
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил чилийца Николаса Джарри в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
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Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина.
Хачанов занимает 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации
Во втором круге россиянин встретится с победителем матча между немцем
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
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