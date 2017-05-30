Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29921498/
30 мая 2017, 18:09 | Теннис | ТАСС

Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил чилийца Николаса Джарри в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

В матче первого круга турнира российский теннисист победил чилийца Николаса Джарри. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина.

Хачанов занимает 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джарри — 207-ю.

Во втором круге россиянин встретится с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и чехом Томашем Бердыхом.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Украинцы Свитолина и Долгополов вышли во второй круг Ролан Гаррос, Бондаренко выбыла из турнира

Украинцы Свитолина и Долгополов вышли во второй круг Ролан Гаррос, Бондаренко выбыла из турнира

В третий день матчей основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису на корты почти одновременно вышли три украинских игрока. В результате Элина Свитолина и Александр Долгополов добыли победы и вышли во второй круг соревнований, а Катерина Бондаренко выбыла из турнира, сообщает официальный сайт Ролан Гаррос.
Еще 7 новостей  Все новости
30 мая

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершена

Павел Колобков: мы не случайно делаем акцент на массовый спорт

Волейболист Тетюхин в 41 год принял решение продолжить карьеру