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30 мая 2017, 18:12 | Теннис | Чемпионат.com

Альмагро стал соперником дель Потро по второму кругу ТБШ в Париже

Испанец Николас Альмагро в первом круге Открытого чемпионата Франции оказался сильнее киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).

Испанец <span class=error>Николас</span> Альмагро в первом круге Открытого чемпионата Франции оказался сильнее киприота <span class=error>Маркоса</span> Багдатиса со счётом 6:7 (3:7) 6:4 6:3 7:6 (7:1). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. 31-летний уроженец Мурсии, занимающий 69-е место в рейтинге АТР, 16 раз подал навылет, допустил 6 двойных и 56 невынужденных ошибок, заработал 67 «виннерсов» и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Его соперник сделал 6 эйсов, 2 двойных, 35 «виннерсов», 37 невынужденных и 2 брейка.

Следующим оппонентом Альмагро станет аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (29).
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