Альмагро стал соперником дель Потро по второму кругу ТБШ в Париже
Испанец Николас Альмагро в первом круге Открытого чемпионата Франции оказался сильнее киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).
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Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. 31-летний уроженец Мурсии, занимающий 69-е место в рейтинге АТР, 16 раз подал навылет, допустил 6 двойных и 56 невынужденных ошибок, заработал 67 «виннерсов» и реализовал 5
Следующим оппонентом Альмагро станет аргентинец
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