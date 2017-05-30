Альмагро стал соперником дель Потро по второму кругу ТБШ в Париже

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Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. 31-летний уроженец Мурсии, занимающий 69-е место в рейтинге АТР, 16 раз подал навылет, допустил 6 двойных и 56 невынужденных ошибок, заработал 67 «виннерсов» и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Его соперник сделал 6 эйсов, 2 двойных, 35 «виннерсов», 37 невынужденных и 2 брейка.