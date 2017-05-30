Южный и Мирный не смогли пробиться во второй круг Roland Garros в парном разряде
Россиянин Михаил Южный и белорус Максим Мирный не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде.
В первом круге они проиграли французам Кентену Алису и Адриану Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 2:6.
Во втором круге Алис и Маннарино сыграют с победителями матча Рожериу Дутра да Силва / Паоло Лоренци (Бразилия/Италия) — Пабло Карреньо Буста / Гильермо
Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» Roland Garros.
Общий призовой фонд 32 017 500 евро.
Открытые корты, грунт.
Мужчины.
Парный разряд.
Первый круг.
Алис/Маннарино (Франция, WC) — Мирный/ЮЖНЫЙ (Белоруссия/Россия) — 4:6, 6:3, 6:2.
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