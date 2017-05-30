Южный и Мирный не смогли пробиться во второй круг Roland Garros в парном разряде

В первом круге они проиграли французам Кентену Алису и Адриану Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Во втором круге Алис и Маннарино сыграют с победителями матча Рожериу Дутра да Силва / Паоло Лоренци (Бразилия/Италия) — Пабло Карреньо Буста / Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» Roland Garros.

Общий призовой фонд 32 017 500 евро.

Открытые корты, грунт.

Мужчины.

Парный разряд.

Первый круг.

Алис/Маннарино (Франция, WC) — Мирный/ЮЖНЫЙ (Белоруссия/Россия) — 4:6, 6:3, 6:2.