Кевин Андерсон сыграет во втором круге Открытого чемпионата Франции
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон преодолел барьер первого раунда «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах Малека Жазири из Туниса, — 7/6 (4), 6/3, 7/6 (4).
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Поединок продлился 2 часа 35 минут. 56-я ракетка мира, 31-летний Кевин, записал на свой счёт три брейка и 13 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 33-летний Жазири, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Южноафриканец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:1.
Во втором круге турнира Андерсон померится силами с австралийцем Ником Киргиосом.
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