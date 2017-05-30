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30 мая 2017, 16:55 | Теннис | GoTennis.ru

Кевин Андерсон сыграет во втором круге Открытого чемпионата Франции

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон преодолел барьер первого раунда «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах Малека Жазири из Туниса, — 7/6 (4), 6/3, 7/6 (4).

Южноафриканский теннисист <span class=error>Кевин</span> Андерсон преодолел барьер первого раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> обыграв в трёх сетах <span class=error>Малека</span> <span class=error>Жазири</span> из Туниса — 7/6 (4) 6/3 7/6 (4). Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 35 минут. 56-я ракетка мира, 31-летний Кевин, записал на свой счёт три брейка и 13 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 33-летний Жазири, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Южноафриканец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:1.

Во втором круге турнира Андерсон померится силами с австралийцем Ником Киргиосом.
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В третий день матчей основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису на корты почти одновременно вышли три украинских игрока. В результате Элина Свитолина и Александр Долгополов добыли победы и вышли во второй круг соревнований, а Катерина Бондаренко выбыла из турнира, сообщает официальный сайт Ролан Гаррос.
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