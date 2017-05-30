«Ролан Гаррос». Александр Зверев потерпел поражение от Фернандо Вердаско
Немецкий теннисист Александр Зверев не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции, проиграв в четырёх сетах испанцу Фернандо Вердаско, — 4/6, 6/3, 4/6, 2/6.
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За 2 часа 52 минуты матча десятый номер рейтинга АТР, 20-летний Зверев, сделал пять брейков и восемь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 33-летний Фернандо, занимающий 37-е место мировой классификации, восемь раз брал подачу соперника и допустил пять двойных ошибок. Испанец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.
Во втором круге турнира Вердаско сыграет с французом
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