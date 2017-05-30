«Ролан Гаррос». Александр Зверев потерпел поражение от Фернандо Вердаско

В третий день матчей основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису на корты почти одновременно вышли три украинских игрока. В результате Элина Свитолина и Александр Долгополов добыли победы и вышли во второй круг соревнований, а Катерина Бондаренко выбыла из турнира, сообщает официальный сайт Ролан Гаррос.