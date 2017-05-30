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30 мая 2017, 16:45 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Александр Зверев потерпел поражение от Фернандо Вердаско

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции, проиграв в четырёх сетах испанцу Фернандо Вердаско, — 4/6, 6/3, 4/6, 2/6.

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За 2 часа 52 минуты матча десятый номер рейтинга АТР, 20-летний Зверев, сделал пять брейков и восемь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 33-летний Фернандо, занимающий 37-е место мировой классификации, восемь раз брал подачу соперника и допустил пять двойных ошибок. Испанец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором круге турнира Вердаско сыграет с французом Пьером-Юге Эрбером.
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В третий день матчей основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису на корты почти одновременно вышли три украинских игрока. В результате Элина Свитолина и Александр Долгополов добыли победы и вышли во второй круг соревнований, а Катерина Бондаренко выбыла из турнира, сообщает официальный сайт Ролан Гаррос.
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