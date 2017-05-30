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https://sport.mail.ru/news/tennis/29920216/
30 мая 2017, 16:45 | Теннис | GoTennis.ru

Мирный и Южный проиграли в первом матче на парном French Open

Беларуский теннисист Макс Мирный и россиянин Михаил Южный на старте парного «Ролан Гаррос» уступили хозяевам кортов Кантену Галли и Адриану Маннарино — 6/4, 3/6, 2/6.

<span class=error>Беларуский</span> теннисист Макс Мирный и россиянин Михаил Южный на старте парного <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> уступили хозяевам кортов <span class=error>Кантену</span> <span class=error>Галли</span> и Адриану <span class=error>Маннарино</span> — 6/4 3/6 2/6. Увеличить
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За 1 час 32 минуты матча Макс и Михаил сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Кантен и Адриан выполнили шесть подач навылет и реализовали четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.

Во втором раунде парного Открытого первенства Франции Галли и Маннарино сыграют либо с бразильцем Рожерио Дутрой Да Силвой и итальянцем Паоло Лоренци, либо с дуэтом в составе испанцем Пабло Карреньо-Бусты и Гильермо Гарсии-Лопеса.
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В третий день матчей основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису на корты почти одновременно вышли три украинских игрока. В результате Элина Свитолина и Александр Долгополов добыли победы и вышли во второй круг соревнований, а Катерина Бондаренко выбыла из турнира, сообщает официальный сайт Ролан Гаррос.
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