Мирный и Южный проиграли в первом матче на парном French Open
Беларуский теннисист Макс Мирный и россиянин Михаил Южный на старте парного «Ролан Гаррос» уступили хозяевам кортов Кантену Галли и Адриану Маннарино — 6/4, 3/6, 2/6.
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За 1 час 32 минуты матча Макс и Михаил сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Кантен и Адриан выполнили шесть подач навылет и реализовали четыре
Во втором раунде парного Открытого первенства Франции Галли и Маннарино сыграют либо с бразильцем Рожерио Дутрой Да Силвой и итальянцем Паоло Лоренци, либо с дуэтом в составе испанцем Пабло
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