Мирный и Южный проиграли в первом матче на парном French Open

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За 1 час 32 минуты матча Макс и Михаил сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Кантен и Адриан выполнили шесть подач навылет и реализовали четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.