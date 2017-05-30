Стэн Вавринка преодолел барьер первого круга «мэйджора» в Париже
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прошёл во второй раунд «Ролан Гаррос», нанеся поражение в трёх сетах словаку Йозефу Ковалику, — 6/2, 7/6 (6), 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 57 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, сделал четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Ковалик, занимающий 152-ю строчку мировой табели о рангах, один раз брал подачу оппонента, совершил шесть эйсов и две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований Вавринка сразится с украинцем Александром Долгополовым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter