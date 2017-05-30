Стэн Вавринка преодолел барьер первого круга «мэйджора» в Париже

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Матч продолжался 1 час 57 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, сделал четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Ковалик, занимающий 152-ю строчку мировой табели о рангах, один раз брал подачу оппонента, совершил шесть эйсов и две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Вавринка сразится с украинцем Александром Долгополовым.