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30 мая 2017, 16:11 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка преодолел барьер первого круга «мэйджора» в Париже

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прошёл во второй раунд «Ролан Гаррос», нанеся поражение в трёх сетах словаку Йозефу Ковалику, — 6/2, 7/6 (6), 6/3.

Швейцарский теннисист <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> прошёл во второй раунд <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> нанеся поражение в трёх сетах словаку <span class=error>Йозефу</span> <span class=error>Ковалику</span> — 6/2 7/6 (6) 6/3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 57 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, сделал четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Ковалик, занимающий 152-ю строчку мировой табели о рангах, один раз брал подачу оппонента, совершил шесть эйсов и две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Вавринка сразится с украинцем Александром Долгополовым.
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