Париж. Мартин Клижан в пяти сетах одолел Лорана Локоли
Словацкий теннисист Мартин Клижан прошёл во второй раунд «Ролан Гаррос», переиграв француза Лорана Локоли, — 7/6 (4), 6/3, 4/6, 0/6, 6/4.
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Первый матч в очном противостоянии игроков продлился 3 часа 39 минут. 50-я ракетка мира, 27-летний Мартин, реализовал пять
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Клижан померится силами с победителем игры британца Энди Маррея и россиянина Андрея Кузнецова.
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