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https://sport.mail.ru/news/tennis/29919776/
30 мая 2017, 16:10 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Мартин Клижан в пяти сетах одолел Лорана Локоли

Словацкий теннисист Мартин Клижан прошёл во второй раунд «Ролан Гаррос», переиграв француза Лорана Локоли, — 7/6 (4), 6/3, 4/6, 0/6, 6/4.

Словацкий теннисист <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Клижан</span> прошёл во второй раунд <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> переиграв француза <span class=error>Лорана</span> <span class=error>Локоли</span> — 7/6 (4) 6/3 4/6 0/6 6/4. Увеличить
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Первый матч в очном противостоянии игроков продлился 3 часа 39 минут. 50-я ракетка мира, 27-летний Мартин, реализовал пять брейк-пойнтов, совершил четыре эйса и 11 раз ошибался при подаче. 22-летний Локоли, занимающий 285-ю строчку мировой классификации, семь раз брал подачу соперника, выполнил 19 эйсов и допустил семь двойных ошибок.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Клижан померится силами с победителем игры британца Энди Маррея и россиянина Андрея Кузнецова.
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