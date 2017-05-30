Париж. Мартин Клижан в пяти сетах одолел Лорана Локоли

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Первый матч в очном противостоянии игроков продлился 3 часа 39 минут. 50-я ракетка мира, 27-летний Мартин, реализовал пять брейк-пойнтов, совершил четыре эйса и 11 раз ошибался при подаче. 22-летний Локоли, занимающий 285-ю строчку мировой классификации, семь раз брал подачу соперника, выполнил 19 эйсов и допустил семь двойных ошибок.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Клижан померится силами с победителем игры британца Энди Маррея и россиянина Андрея Кузнецова.