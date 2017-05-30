Roland Garros. Хён Чон взял верх над Сэмом Куэрри

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За 2 часа 15 минут матча Хён шесть раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Сэм сделал девятнадцать эйсов и три брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» Чон сразится с представителем Узбекистана Денисом Истоминым.