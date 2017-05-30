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https://sport.mail.ru/news/tennis/29919775/
30 мая 2017, 16:10 | Теннис | GoTennis.ru

Roland Garros. Хён Чон взял верх над Сэмом Куэрри

67-я ракетка мира, корейский теннисист Хён Чон, на старте Открытого первенства Франции оказался сильнее американца Сэма Куэрри, занимающего 28-е место мирового рейтинга, — 6/4, 3/6, 6/3, 6/3.

67-я ракетка мира корейский теннисист <span class=error>Хён</span> <span class=error>Чон</span> на старте Открытого первенства Франции оказался сильнее американца Сэма <span class=error>Куэрри</span> занимающего 28-е место мирового рейтинга — 6/4 3/6 6/3 6/3. Увеличить
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За 2 часа 15 минут матча Хён шесть раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Сэм сделал девятнадцать эйсов и три брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» Чон сразится с представителем Узбекистана Денисом Истоминым.
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