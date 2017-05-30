Roland Garros. Хён Чон взял верх над Сэмом Куэрри
67-я ракетка мира, корейский теннисист Хён Чон, на старте Открытого первенства Франции оказался сильнее американца Сэма Куэрри, занимающего 28-е место мирового рейтинга, — 6/4, 3/6, 6/3, 6/3.
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За 2 часа 15 минут матча Хён шесть раз подал навылет и реализовал шесть
Во втором раунде «Ролан Гаррос» Чон сразится с представителем Узбекистана Денисом Истоминым.
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