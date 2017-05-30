Медведев и Серретани завершили выступление на парном «Ролан Гаррос»

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Встреча продлилась 58 минут. Медведев и Серретани выполнили два эйса и допустили две двойные ошибки. Хуан-Себастьян и Роберт реализовали четыре брейк-пойнта и не ошибались при подаче.

Во втором круге соревнований Кабал и Фарах сыграют либо с американцами Эрнесто Эскобедо и Сэмом Куэрри, либо с итальянцами Фабио Фоньини и Симоне Болелли.