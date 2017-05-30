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https://sport.mail.ru/news/tennis/29919527/
30 мая 2017, 15:53 | Теннис | GoTennis.ru

Медведев и Серретани завершили выступление на парном «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев и американец Джеймс Серретани не смогли преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции в парном разряде, проиграв колумбийцам Хуану-Себастьяну Кабалу и Роберту Фараху, — 2/6, 1/6.

Российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> и американец Джеймс <span class=error>Серретани</span> не смогли преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции в парном разряде проиграв колумбийцам <nobr>Хуану-Себастьяну</nobr> Кабалу и Роберту <span class=error>Фараху</span> — 2/6 1/6. Увеличить
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Встреча продлилась 58 минут. Медведев и Серретани выполнили два эйса и допустили две двойные ошибки. Хуан-Себастьян и Роберт реализовали четыре брейк-пойнта и не ошибались при подаче.

Во втором круге соревнований Кабал и Фарах сыграют либо с американцами Эрнесто Эскобедо и Сэмом Куэрри, либо с итальянцами Фабио Фоньини и Симоне Болелли.
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