Мэдисон Киз прошла во второй раунд «Ролан Гаррос»
13-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Киз, на старте Открытого первенства Франции оказалась сильнее австралийки Эшли Барти, занимающей 76-е место мирового рейтинг, — 6/3, 6/2.
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За 1 час 1 минуту матча Мэдисон один раз подала навылет и реализовала три
Во втором круге «Ролан Гаррос» Киз сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая со счётом 6/2, 7/5 одолела украинку Катерину Бондаренко.
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