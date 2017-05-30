Мэдисон Киз прошла во второй раунд «Ролан Гаррос»

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За 1 час 1 минуту матча Мэдисон один раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Тогда как Эшли сделала один эйс и семь раз ошиблась при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Киз сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая со счётом 6/2, 7/5 одолела украинку Катерину Бондаренко.