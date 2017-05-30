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https://sport.mail.ru/news/tennis/29919272/
30 мая 2017, 15:40 | Теннис | GoTennis.ru

Мэдисон Киз прошла во второй раунд «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Киз, на старте Открытого первенства Франции оказалась сильнее австралийки Эшли Барти, занимающей 76-е место мирового рейтинг, — 6/3, 6/2.

13-я ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> на старте Открытого первенства Франции оказалась сильнее австралийки <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> занимающей 76-е место мирового рейтинг — 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 1 минуту матча Мэдисон один раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Тогда как Эшли сделала один эйс и семь раз ошиблась при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Киз сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая со счётом 6/2, 7/5 одолела украинку Катерину Бондаренко.
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