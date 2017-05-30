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https://sport.mail.ru/news/tennis/29918743/
30 мая 2017, 15:08 | Теннис | GoTennis.ru

French Open. Ализе Корне нанесла поражение Тимеа Бабош

43-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне, на старте «Ролан Гаррос» взяла верх над венгеркой Тимеа Бабош, занимающей 35-е место мирового рейтинга, — 6/2 6/7 (5), 6/2.

43-я ракетка мира французская теннисистка <span class=error>Ализе</span> Корне на старте <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> взяла верх над венгеркой <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> занимающей 35-е место мирового рейтинга — 6/2 6/7 (5) 6/2. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 2 часа 35 минут, за которые Ализе сделала один эйс и семь брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа один раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде соревнований Корне выступит против победительницы матча между чешкой Барборой Стрыковой и американкой Элисон Риске.
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