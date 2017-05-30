French Open. Ализе Корне нанесла поражение Тимеа Бабош

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Спортсменки провели на корте 2 часа 35 минут, за которые Ализе сделала один эйс и семь брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа один раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде соревнований Корне выступит против победительницы матча между чешкой Барборой Стрыковой и американкой Элисон Риске.