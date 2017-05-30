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30 мая 2017, 14:45 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Денис Истомин пробился во второй круг соревнований

Представитель Узбекистана Денис Истомин преодолел барьер первого раунда «Ролан Гаррос», нанеся поражение в трёх сетах американцу Эрнесто Эскобедо, — 7/6 (3), 6/3, 6/4.

Представитель Узбекистана Денис <span class=error>Истомин</span> преодолел барьер первого раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> нанеся поражение в трёх сетах американцу <span class=error>Эрнесто</span> Эскобедо — 7/6 (3) 6/3 6/4. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 58 минут. 80-я ракетка мира, 30-летний Денис, сделал два брейка и 11 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 20-летний Эскобедо, занимающий 75-ю позицию в мировой классификации, выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки.

Во втором круге турнира Истомин сыграет либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с корейцем Хён Чоном.
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