Париж. Денис Истомин пробился во второй круг соревнований
Представитель Узбекистана Денис Истомин преодолел барьер первого раунда «Ролан Гаррос», нанеся поражение в трёх сетах американцу Эрнесто Эскобедо, — 7/6 (3), 6/3, 6/4.
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 58 минут. 80-я ракетка мира, 30-летний Денис, сделал два брейка и 11 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 20-летний Эскобедо, занимающий 75-ю позицию в мировой классификации, выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки.
Во втором круге турнира Истомин сыграет либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с корейцем Хён Чоном.
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