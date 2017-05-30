Париж. Денис Истомин пробился во второй круг соревнований

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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 58 минут. 80-я ракетка мира, 30-летний Денис, сделал два брейка и 11 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 20-летний Эскобедо, занимающий 75-ю позицию в мировой классификации, выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки.

Во втором круге турнира Истомин сыграет либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с корейцем Хён Чоном.