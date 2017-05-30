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https://sport.mail.ru/news/tennis/29918234/
30 мая 2017, 14:44 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Александр Долгополов оказался сильнее Карлоса Берлока

Украинский теннисист Александр Долгополов прошёл во второй раунд Отрытого чемпионата Франции, победив в трёх сетах аргентинца Карлоса Берлока, — 7/5, 6/3, 6/4.

Украинский теннисист Александр <span class=error>Долгополов</span> прошёл во второй раунд Отрытого чемпионата Франции победив в трёх сетах аргентинца <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Берлока</span> — 7/5 6/3 6/4. Увеличить
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За 2 часа 10 минут поединка 89-й номер рейтинга АТР, 28-летний Александр, сделал три брейка и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 34-летний Берлок, занимающий 64-е место в мировой классификации, два раза подавал навылет и допустил две двойные ошибки. Украинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 5:2.

Во втором круге турнира Долгополов померится силами либо со швейцарцем Стэном Вавринкой, либо со словаком Йозефом Коваликом.
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