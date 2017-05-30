«Ролан Гаррос». Александр Долгополов оказался сильнее Карлоса Берлока
Украинский теннисист Александр Долгополов прошёл во второй раунд Отрытого чемпионата Франции, победив в трёх сетах аргентинца Карлоса Берлока, — 7/5, 6/3, 6/4.
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За 2 часа 10 минут поединка 89-й номер рейтинга АТР, 28-летний Александр, сделал три брейка и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 34-летний Берлок, занимающий 64-е место в мировой классификации, два раза подавал навылет и допустил две двойные ошибки. Украинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 5:2.
Во втором круге турнира Долгополов померится силами либо со швейцарцем Стэном Вавринкой, либо со словаком Йозефом Коваликом.
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