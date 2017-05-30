Ник Киргиос выиграл стартовый поединок French Open
19-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Киргиос, на старте «Ролан Гаррос» взял верх над немцем Филипом Кольшрайбером, занимающим 43-е место мирового рейтинга, — 6/3, 7/6 (4), 6/3.
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За 1 час 51 минуту матча Ник двадцать раз подал навылет и реализовал два
Во втором круге Открытого первенства Франции соперником Киргиоса станет либо представитель Туниса Малек Жазири, либо южноафриканец Кевин Андерсон.
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