Ник Киргиос выиграл стартовый поединок French Open

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За 1 час 51 минуту матча Ник двадцать раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Филипп сделал шесть эйсов и четыре раза ошибся при подаче. Прежде оппоненты не играли между собой.

Во втором круге Открытого первенства Франции соперником Киргиоса станет либо представитель Туниса Малек Жазири, либо южноафриканец Кевин Андерсон.