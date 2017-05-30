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30 мая 2017, 14:26 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос выиграл стартовый поединок French Open

19-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Киргиос, на старте «Ролан Гаррос» взял верх над немцем Филипом Кольшрайбером, занимающим 43-е место мирового рейтинга, — 6/3, 7/6 (4), 6/3.

19-я ракетка мира австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> на старте <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> взял верх над немцем <span class=error>Филипом</span> Кольшрайбером занимающим 43-е место мирового рейтинга — 6/3 7/6 (4) 6/3. Увеличить
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За 1 час 51 минуту матча Ник двадцать раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Филипп сделал шесть эйсов и четыре раза ошибся при подаче. Прежде оппоненты не играли между собой.

Во втором круге Открытого первенства Франции соперником Киргиоса станет либо представитель Туниса Малек Жазири, либо южноафриканец Кевин Андерсон.
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