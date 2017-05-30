Хуан Мартин Дель Потро с победы стартовал на «Ролан Гаррос»
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель потро преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх партиях своего соотечественника Гвидо Пелью, — 6/2, 6/1, 6/4.
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За время матча, продлившегося 1 час 49 минут, 30-й номер рейтинга АТР, 28-летний Хуан Мартин, записал в свой актив пять брейков и 13 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 27-летний Пелья, занимающий 115-е место в мировой классификации, совершил три эйса и одну двойную ошибку. Ранее счёт в личных встречах игроков был 1:0.
Во втором раунде турнира Дель Потро сразится с победителем игры киприота Маркоса Багдатиса и испанца Николаса Альмагро.
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