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https://sport.mail.ru/news/tennis/29917947/
30 мая 2017, 14:26 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро с победы стартовал на «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель потро преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх партиях своего соотечественника Гвидо Пелью, — 6/2, 6/1, 6/4.

Аргентинский теннисист Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>потро</span> преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Франции обыграв в трёх партиях своего соотечественника <span class=error>Гвидо</span> <span class=error>Пелью</span> — 6/2 6/1 6/4. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 49 минут, 30-й номер рейтинга АТР, 28-летний Хуан Мартин, записал в свой актив пять брейков и 13 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 27-летний Пелья, занимающий 115-е место в мировой классификации, совершил три эйса и одну двойную ошибку. Ранее счёт в личных встречах игроков был 1:0.

Во втором раунде турнира Дель Потро сразится с победителем игры киприота Маркоса Багдатиса и испанца Николаса Альмагро.
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