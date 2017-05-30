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30 мая 2017, 13:54 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Мона Бартель не смогла обыграть Цветану Пиронкову

Немецкая теннисистка Мона Бартель не сумела преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции, проиграв в двух сетах болгарке Цветане Пиронковой, — 0/6, 4/6.

Немецкая теннисистка <span class=error>Мона</span> <span class=error>Бартель</span> не сумела преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции проиграв в двух сетах болгарке <span class=error>Цветане</span> <span class=error>Пиронковой</span> — 0/6 4/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 11 минут. 50-я ракетка мира, 26-летняя Бартель, один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. 29-летняя Цветана, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, сделала пять брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. Немка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 2:1.

Во втором раунде турнира Бартель померится силами с украинкой Элиной Свитолиной.
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