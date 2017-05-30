«Ролан Гаррос». Мона Бартель не смогла обыграть Цветану Пиронкову
Немецкая теннисистка Мона Бартель не сумела преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции, проиграв в двух сетах болгарке Цветане Пиронковой, — 0/6, 4/6.
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Поединок продлился 1 час 11 минут. 50-я ракетка мира, 26-летняя Бартель, один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. 29-летняя Цветана, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, сделала пять брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. Немка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 2:1.
Во втором раунде турнира Бартель померится силами с украинкой Элиной Свитолиной.
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