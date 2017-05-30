Карла Суарес Наварро одержала победу на старте «мэйджора» в Париже
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер первого раунда «Ролан Гаррос», победив в двух сетах гречанку Марию Саккари, — 6/4, 6/2.
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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 23-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала шесть
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Суарес Наварро сразится с румынкой Сораной Кырстей.
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