Карла Суарес Наварро одержала победу на старте «мэйджора» в Париже

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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 23-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. 21-летняя Саккари, занимающая 99-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. Испанка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Суарес Наварро сразится с румынкой Сораной Кырстей.