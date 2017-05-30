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30 мая 2017, 13:53 | Теннис | GoTennis.ru

Карла Суарес Наварро одержала победу на старте «мэйджора» в Париже

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер первого раунда «Ролан Гаррос», победив в двух сетах гречанку Марию Саккари, — 6/4, 6/2.

Испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> преодолела барьер первого раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> победив в двух сетах гречанку Марию <span class=error>Саккари</span> — 6/4 6/2. Увеличить
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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 23-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. 21-летняя Саккари, занимающая 99-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. Испанка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Суарес Наварро сразится с румынкой Сораной Кырстей.
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