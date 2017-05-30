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30 мая 2017, 13:25 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Пэн Шуай уступила Соране Кырсте

36-я ракетка мира, китайская теннисистка Пэн Шуай, на старте «Ролан Гаррос» проиграла румынской теннисистке Соране Кырсте, занимающей 64-е место мирового рейтинга, — 3/6, 1/6.

36-я ракетка мира китайская теннисистка <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> на старте <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> проиграла румынской теннисистке <span class=error>Соране</span> <span class=error>Кырсте</span> занимающей 64-е место мирового рейтинга — 3/6 1/6. Увеличить
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За 59 минут матча Пэн выполнила одну подачу навылет и реализовала один брейк-пойнт, не допустив двойных ошибок. Тогда как Сорана сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

Во втором круге Открытого первенства Франции Кырстя сыграет либо с гречанкой Марией Саккари, либо с испанкой Карлой Суарес Наварро.
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