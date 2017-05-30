Париж. Пэн Шуай уступила Соране Кырсте
36-я ракетка мира, китайская теннисистка Пэн Шуай, на старте «Ролан Гаррос» проиграла румынской теннисистке Соране Кырсте, занимающей 64-е место мирового рейтинга, — 3/6, 1/6.
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За 59 минут матча Пэн выполнила одну подачу навылет и реализовала один
Во втором круге Открытого первенства Франции Кырстя сыграет либо с гречанкой Марией Саккари, либо с испанкой Карлой Суарес Наварро.
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