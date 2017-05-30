Париж. Пэн Шуай уступила Соране Кырсте

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За 59 минут матча Пэн выполнила одну подачу навылет и реализовала один брейк-пойнт, не допустив двойных ошибок. Тогда как Сорана сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

Во втором круге Открытого первенства Франции Кырстя сыграет либо с гречанкой Марией Саккари, либо с испанкой Карлой Суарес Наварро.