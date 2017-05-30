Елена Веснина: Сразу сказала, что Макарова победит Кербер
Россиянка в первом круге Roland Garros обыграла квалифая Беатрис Хаддад Майя (6:2, 3:6, 6:4). После матча она рассказала о сложностях, с которыми столкнулась и о победе партнерши по паре Екатерины Макаровой над Ангелик Кербер.
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— С Хадад Майя было очень важно держать свою подачу, — начала Веснина. — Эта теннисистка сама отличается достаточно неудобным вращением при подаче, старается играть от нее. Нужно было не допускать раннего брейка, но именно это и случилось. Я немного потеряла концентрацию на подаче, и случился ранний брейк. Она повела 3:1, 4:1. Было сложно догонять. Тем более я эту девочку совсем не знаю. Ей 19 или 20 лет. Мало кто ее видел. Всегда сложно играть первый круг турнира «Большого шлема» с соперницей, которая прошла квалификацию, то есть уже выиграла три матча и на хорошем ходу. Так что это такая трудовая победа. Очень довольна, что в третьем сете все же смогла переломить. Опыт, конечно, помог.
— Вы два раза не могли подать на матч.
— Сегодня в Париже была очень странная погода. Я вообще не могла понять, что происходит. Кстати, и во втором сете, когда я проиграла подачу, у нас над кортом летали голуби, шел крупный дождь, дул порывистый ветер. Я в
— Не пожалели, что перед Roland Garros поехали на турнир в Страсбург, где проиграли в первом круге?
— Нет. Хотя у меня там, конечно, совсем не было времени на подготовку. Мы в воскресенье играли парный финал в Риме, в ночь на понедельник я прилетела в Страсбург и в понедельник же проводила свой первый матч. Проиграла, но восприняла ту встречу как подготовку к Roland Garros. Мы очень хорошо и интенсивно поработали с Андреем Чесноковым. На следующий же день после поражения провели трехчасовую тренировку.
— Екатерина Макарова сказала, что финал в Риме вдохновил ее на победу над Кербер.
— Да у нас было столько хороших побед! Кате стоило давно уже вдохновиться (смеется). Но мы действительно хорошо провели неделю в Риме. И после поражения в финале не стали сильно расстраиваться. Может быть, нам
Тем не менее, финал есть финал. Это
— Во время матча Андрея Рублева вы тренировались на соседнем корте и даже забирались на судейскую вышку, чтобы посмотреть счет. Так интересно было?
— Конечно! Я всегда слежу за нашими ребятами. Такие хорошие мальчики у нас. И Андрей Рублев, и Карен Хачанов, и Даня Медведев. Жалко, конечно, что у Андрея не получилось выиграть. Но пока еще опыта не хватает и силенок.
— Ваша следующая соперница — Варвара Лепченко.
— Она левша, как и сегодняшняя соперница. Турнир левшей
— Где вы смотрели матч Екатерины Макаровой с Ангелик Кербер?
— Я приехала на корт на концовку второго сета. Но я еще до игры сказала, что Катя победит 6:3, 6:2. На меня все очень странно посмотрели. Но я была уверена. Катя хорошо играла в Риме, а Кербер плохо. Не находит пока немка ключей к игре на грунте, действует очень предсказуемо. Главным для Кати было справиться с нервами, и она это сделала великолепно.
— Может быть, вы знаете, и как Андрей Кузнецов с Маррэем сыграет?
— Так не скажу. Я же в женском туре (смеется). Но я сказала Андрею: «У нас первый номер из сетки ушел…». Он ответил: «Намек понял». Но с Маррэем ему, конечно, будет тяжело.
Мария НИКУЛАШКИНА
из Парижа.
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