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https://sport.mail.ru/news/tennis/29914860/
30 мая 2017, 11:28 | Теннис | Вести.Ru

Roland Garros. Габашвили проиграл, Кравчук выиграл

На Открытом чемпионата Франции, втором в сезоне турнире теннисного «Большого шлема», в мужской сетке российская диаспора продолжает нести потери. Вслед за Михаилом Южным, Андреем Рублевым и Евгением Донским проиграл Теймураз Габашвили.

На Открытом чемпионата Франции втором в сезоне турнире теннисного Большого шлема в мужской сетке российская диаспора продолжает нести потери. Вслед за Михаилом Южным Андреем Рублевым и Евгением Донским проиграл Теймураз <span class=error>Габашвили</span>. Увеличить
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Россиянин провел тяжелейший пятисетовый поединок с малоизвестным Виктором Эстреллой из Доминиканы и, хотя вел после двух партия (7:6, 6:2), уступил в трех последующих — 6:7, 3:6, 2:6.

Реноме российского тенниса сумел поддержать только Константин Кравчук, который в трех партиях обыграл опытного аргентинца Федерико Дельбониса. Победа россиянина тем ценнее, что его соперник очень неплохо играет на грунтовых покрытиях. Но Кравчук был сильнее — 6:3, 6:4, 7:6.
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