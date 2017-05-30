Roland Garros. Габашвили проиграл, Кравчук выиграл
На Открытом чемпионата Франции, втором в сезоне турнире теннисного «Большого шлема», в мужской сетке российская диаспора продолжает нести потери. Вслед за Михаилом Южным, Андреем Рублевым и Евгением Донским проиграл Теймураз Габашвили.
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Россиянин провел тяжелейший пятисетовый поединок с малоизвестным Виктором Эстреллой из Доминиканы и, хотя вел после двух партия (7:6, 6:2), уступил в трех последующих — 6:7, 3:6, 2:6.
Реноме российского тенниса сумел поддержать только Константин Кравчук, который в трех партиях обыграл опытного аргентинца Федерико Дельбониса. Победа россиянина тем ценнее, что его соперник очень неплохо играет на грунтовых покрытиях. Но Кравчук был сильнее — 6:3, 6:4, 7:6.
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