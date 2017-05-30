Кузнецов в погоне за достижением Макаровой

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Сегодня завершится первый круг второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В третий игровой день соревнований нас ждет 40 матчей: по 20 у мужчин и женщин. Также сегодня будет доигран прерванный вчера в связи с наступлением темноты поединок представителя Германии Александра Зверева с испанцем Фернандо Вердаско. Решение отложить матч было принято при счете 1:1. Первую партию Зверев проиграл 4:6, а во втором сете был сильнее — 6:3.

Наибольший интерес у российских болельщиков, конечно, вызывают матчи с участием наших теннисистов. Сегодня в борьбу на главном грунтовом турнире планеты вступают Дарья Касаткина, Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.

Матч дня. Кузнецов — Маррей.

Уже в первом круге россиянину Андрею Кузнецову, занимающему 73-ю позицию в мужском рейтинге, выпадет сложнейшее испытание. Соперником спортсмена станет первая ракетка мира — британец Энди Маррей. Ранее теннисисты встречались дважды — на US Open — 2014 и на турнире в Пекине в 2016 году. Оба раза победу праздновал британец.

Разумеется, Кузнецов в данном противостоянии является записным аутсайдером.

В среднем на победу Маррея букмекеры дают мизерный коэффициент 1,16, тогда как возможный успех россиянина оценивается примерно в 4,82.

Однако как тут не вспомнить первый игровой день «Ролан Гарроса», ознаменовавшийся победой Екатерины Макаровой над сильнейшей на данный момент теннисисткой мира немкой Анжеликой Кербер. Сенсации в теннисе бывают, поэтому списывать Кузнецова со счетов раньше времени не стоит. Более того, некоторые эксперты считают, что у Маррея не получится добиться успеха на Открытом чемпионате Франции.

«Первому сеяному Энди Маррею придется нелегко во Франции, особенно потому, что на его пути находятся Хуан-Мартин дель Потро и другая восходящая звезда Александр Зверев. Стэн Вавринка — мой фаворит в верхней половине турнирной сетки, но я не удивлюсь, если в финал пройдет Зверев, победитель «мастерса» в Риме.

Мое предсказание — Маррей не пройдет далеко в турнире",— приводит ESPN слова победителя «Ролан Гаррос» в парном разряде, обладателя Кубка Дэвиса в качестве тренера сборной США Патрика Макинроя.

Начиная с середины апреля Кузнецов принял участие в четырех турнирах на грунтовом покрытии. На турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло россиянин выиграл квалификацию, однако покинул турнир после первого круга, уступив занимающему 12-е место в мужском рейтинге чеху Томашу Бердых. Далее последовал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Венгрии, в котором Кузнецов не сумел справиться с итальянцем Паоло Лоренци. В Мадриде Евгений снова был успешен в квалификации, однако в первом же круге турнира столкнулся с французом Жо-Вильфридом Тсонгой. На последнем перед «Ролан Гаррос» турнире в Женеве россиянин сумел пробиться в полуфинал, где уступил третьей ракетке мира — швейцарцу Стэну Вавринке.

В отличие от Кузнецова, Маррей в этом сезоне уже сумел завоевать титул. Британец победил на турнире в Дубае, в финале которого сломил сопротивление Фернандо Вердаско со счетом 6:3, 6:2.

Однако эти соревнования проходили на «харде», тогда как с игрой на грунте у Энди все не так гладко.

Как и Кузнецов, Маррей принял участие в четырех турнирах на этом покрытии. Его наилучшим достижением стал выход в полуфинал соревнований в Барселоне, где Энди уступил девятой ракетке мира — австрийцу Доминику Тиму. На остальных же турнирах сильнейшему теннисисту мира на данный момент не удавалось пройти дальше третьего круга.

Другому российскому спортсмену Карену Хачанову, занимающему 53-е место в мужском рейтинге, предстоит начать свое выступление на «Ролан Гарросе» матчем с литовцем Ричардасом Беранкисом, расположившимся на 188-й строчке. Ранее соперники друг с другом не встречались. Букмекеры считают россиянина безоговорочным фаворитом противостояния, оценивая его победу в 1,16, тогда как на победу литовца дают коэффициент 4,74.

У женщин среди россиянок в борьбу за трофей «Большого шлема» сегодня вступит Дарья Касаткина. 20-летней спортсменке, занимающей 28-е место в рейтинге WTA, в первом круге турнира предстоит сразиться с представительницей Бельгии Яниной Викмайер. Ранее соперницы ни разу не встречались. Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение Касаткиной, оценивая ее возможную победу коэффициентом 1,31, тогда как на успех Викмайер дают в среднем 3,31. Напомним, что в этом сезоне Касаткина уже взяла один титул на грунтовом покрытии.

Россиянка выиграла турнир в Чарльстоне, одолев в финальном поединке латвийку Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:1. Словом, Дарья уверенно чувствует себя на грунте и не должна испытать серьезных проблем в матче с Викмайер.