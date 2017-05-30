Кузнецов в погоне за достижением Макаровой
30 мая завершится первый круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Центральным матчем третьего игрового дня станет поединок россиянина Андрея Кузнецова с первой ракеткой мира — британцем Энди Марреем.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня завершится первый круг второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В третий игровой день соревнований нас ждет 40 матчей: по 20 у мужчин и женщин. Также сегодня будет доигран прерванный вчера в связи с наступлением темноты поединок представителя Германии Александра Зверева с испанцем Фернандо Вердаско. Решение отложить матч было принято при счете 1:1. Первую партию Зверев проиграл 4:6, а во втором сете был сильнее — 6:3.
Наибольший интерес у российских болельщиков, конечно, вызывают матчи с участием наших теннисистов. Сегодня в борьбу на главном грунтовом турнире планеты вступают Дарья Касаткина, Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.
Матч дня. Кузнецов — Маррей.
Уже в первом круге россиянину Андрею Кузнецову, занимающему 73-ю позицию в мужском рейтинге, выпадет сложнейшее испытание. Соперником спортсмена станет первая ракетка мира — британец Энди Маррей. Ранее теннисисты встречались дважды — на US Open — 2014 и на турнире в Пекине в 2016 году. Оба раза победу праздновал британец.
Разумеется, Кузнецов в данном противостоянии является записным аутсайдером.
В среднем на победу Маррея букмекеры дают мизерный коэффициент 1,16, тогда как возможный успех россиянина оценивается примерно в 4,82.
Однако как тут не вспомнить первый игровой день «Ролан Гарроса», ознаменовавшийся победой Екатерины Макаровой над сильнейшей на данный момент теннисисткой мира немкой Анжеликой Кербер. Сенсации в теннисе бывают, поэтому списывать Кузнецова со счетов раньше времени не стоит. Более того, некоторые эксперты считают, что у Маррея не получится добиться успеха на Открытом чемпионате Франции.
«Первому сеяному Энди Маррею придется нелегко во Франции, особенно потому, что на его пути находятся
Мое предсказание — Маррей не пройдет далеко в турнире",— приводит ESPN слова победителя «Ролан Гаррос» в парном разряде, обладателя Кубка Дэвиса в качестве тренера сборной США Патрика Макинроя.
Начиная с середины апреля Кузнецов принял участие в четырех турнирах на грунтовом покрытии. На турнире серии «Мастерс» в
В отличие от Кузнецова, Маррей в этом сезоне уже сумел завоевать титул. Британец победил на турнире в Дубае, в финале которого сломил сопротивление Фернандо Вердаско со счетом 6:3, 6:2.
Однако эти соревнования проходили на «харде», тогда как с игрой на грунте у Энди все не так гладко.
Как и Кузнецов, Маррей принял участие в четырех турнирах на этом покрытии. Его наилучшим достижением стал выход в полуфинал соревнований в Барселоне, где Энди уступил девятой ракетке мира — австрийцу Доминику Тиму. На остальных же турнирах сильнейшему теннисисту мира на данный момент не удавалось пройти дальше третьего круга.
Другому российскому спортсмену Карену Хачанову, занимающему 53-е место в мужском рейтинге, предстоит начать свое выступление на «Ролан Гарросе» матчем с литовцем Ричардасом Беранкисом, расположившимся на 188-й строчке. Ранее соперники друг с другом не встречались. Букмекеры считают россиянина безоговорочным фаворитом противостояния, оценивая его победу в 1,16, тогда как на победу литовца дают коэффициент 4,74.
У женщин среди россиянок в борьбу за трофей «Большого шлема» сегодня вступит Дарья Касаткина. 20-летней спортсменке, занимающей 28-е место в рейтинге WTA, в первом круге турнира предстоит сразиться с представительницей Бельгии Яниной Викмайер. Ранее соперницы ни разу не встречались. Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение Касаткиной, оценивая ее возможную победу коэффициентом 1,31, тогда как на успех Викмайер дают в среднем 3,31. Напомним, что в этом сезоне Касаткина уже взяла один титул на грунтовом покрытии.
Россиянка выиграла турнир в Чарльстоне, одолев в финальном поединке латвийку Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:1. Словом, Дарья уверенно чувствует себя на грунте и не должна испытать серьезных проблем в матче с Викмайер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter