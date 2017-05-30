Анастасия Павлюченкова на отказе Патрисии-Марии Циг вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
В следующем раунде турнира Павлюченкова встретится либо с Вероникой
Сепеде-Ройг (Парагвай), либо с Люси Шафаржовой (Чехия).
Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», сообщает championat.com.
Ее соперница
Еще в первом сете было видно, что Циг беспокоит травма. Несмотря на болевые ощущения, она пыталась продолжать борьбу, но в итоге признала поражение, когда во втором сете счет был 1:0 в пользу россиянки.
В следующем раунде турнира Павлюченкова встретится либо с Вероникой
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