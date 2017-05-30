Анастасия Павлюченкова на отказе Патрисии-Марии Циг вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», сообщает championat.com.

Ее соперница Патрисия-Мария Циг из Румынии отказалась от продолжения борьбы в начале второго сета. Первый сет Анастасия выиграла со счетом 6:1.

Еще в первом сете было видно, что Циг беспокоит травма. Несмотря на болевые ощущения, она пыталась продолжать борьбу, но в итоге признала поражение, когда во втором сете счет был 1:0 в пользу россиянки.