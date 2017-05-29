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29 мая 2017, 23:52 | Теннис | Р-Спорт

Веснина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису который проходит в Париже. Увеличить
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Веснина (14-й номер посева) в стартовом матче на турнире обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:2, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Веснина поспорит с представительницей США Варварой Лепченко.

Результаты других матчей первого круга, прошедших в понедельник:

Лорен Дэвис (США, 25-й) — Карина Виттхёфт (Германия) — 6:2, 3:6, 3:6;.

Саманта Стосур (Австралия, 23-й) — Кристина Куцова (Словакия) — 7:5, 6:1.
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