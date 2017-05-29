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29 мая 2017, 20:46 | Теннис | Р-Спорт

Южный проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Россиянин Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

Россиянин Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису который проходит в Париже. Увеличить
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В понедельник российский теннисист в пяти сетах уступил бразильцу Рожерио Дутре Силве — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 2:6. Поединок продолжался 4 часа 11 минут.

В следующем круге Рожерио Дутра Силва сыграет с канадцем Милошем Раоничем (5-й номер посева), который взял верх над бельгийцем Стивом Дарсисом.
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