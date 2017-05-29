Южный проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Россиянин Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник российский теннисист в пяти сетах уступил бразильцу Рожерио Дутре Силве — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 2:6. Поединок продолжался 4 часа 11 минут.
В следующем круге Рожерио Дутра Силва сыграет с канадцем Милошем Раоничем (5-й номер посева), который взял верх над бельгийцем Стивом Дарсисом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter