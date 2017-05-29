Стаховский стал участником второго круга Ролан Гаррос

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Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл свой матч в первом круге турнира Большого Шлема — Ролан Гаррос.

Соперником украинца был Лу Яньсюнь из Тайваня, занимающий 60-е место в рейтинге АТР и опережающий Стаховского на 63 позиции.

Сергей, стартовавший на турнире с квалификации, сумел впервые с 2015 года преодолеть первый круг основной сетки Ролан Гаррос, выиграв со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

За весь поединок Лу Яньсюнь не имел ни одного брей-пойнта на подачах украинского теннисиста. Стаховский имел впечатляющий процент выигранных мячей на первой подаче — 89%, а в первом сете этот показатель составил 93%.

Внушительным оказалось преимущество и по эйсам — 16 против 4-х в пользу Сергея. И в первом, и во втором сете Стаховский взял по одному гейму на подачах соперника, в результате чего обеспечил себе преимущество в партиях 2−0.

В третьей партии игра стала более равная — число выигранных мячей 41−40 с минимальным перевесом украинца. Соперники не имели ни одного брейк-пойнта.

Тем не менее, Стаховский разнообразил свои действия выходами к сетке, которые в основном были удачными (11 из 14). Борьба продолжилась на тай-брейке, где украинский игрок сделал два мини-брейка, превратив счет 2:1 в 4:1 в свою пользу. После чего спокойно довел дело до конца.