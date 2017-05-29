Стаховский стал участником второго круга Ролан Гаррос
В трех сетах Сергей переиграл своего соперника из Тайваня и теперь сыграет с победителем пары Гоффен — Матьё.
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Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл свой матч в первом круге турнира Большого Шлема — Ролан Гаррос.
Соперником украинца был Лу Яньсюнь из Тайваня, занимающий 60-е место в рейтинге АТР и опережающий Стаховского на 63 позиции.
Сергей, стартовавший на турнире с квалификации, сумел впервые с 2015 года преодолеть первый круг основной сетки Ролан Гаррос, выиграв со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
За весь поединок Лу Яньсюнь не имел ни одного
Внушительным оказалось преимущество и по эйсам — 16 против 4-х в пользу Сергея. И в первом, и во втором сете Стаховский взял по одному гейму на подачах соперника, в результате чего обеспечил себе преимущество в партиях 2−0.
В третьей партии игра стала более равная — число выигранных мячей 41−40 с минимальным перевесом украинца. Соперники не имели ни одного
Тем не менее, Стаховский разнообразил свои действия выходами к сетке, которые в основном были удачными (11 из 14). Борьба продолжилась на
Стаховский ожидает своего соперника во втором круге Ролан Гаррос. Он определится в паре бельгийца Давида Гоффена и француза
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