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29 мая 2017, 17:56 | Теннис | Спорт-Экспресс

Александрова вышла во второй круг Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» Roland Garros.

Общий призовой фонд 32 017 500 евро.

Открытые корты, грунт.

Женщины.

Одиночный разряд.

Первый круг.

АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — Синякова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:2.

Мертенс Э. (Бельгия) — Гаврилова (Австралия, 24) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:4.

Конюх (Хорватия, 29) — Ковинич (Черногория) — 7:5, 7:6 (7:4).

Абанда (Канада, Q) — Андрианжафитримо (Франция, WC) — 6:3, 6:4.
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