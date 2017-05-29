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https://sport.mail.ru/news/tennis/29906908/
29 мая 2017, 17:44 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль уверенно победил Пэра в первом круге «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (4) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв хозяина кортов Бенуа Пэра со счётом 6:1, 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Девятикратный победитель «Ролан Гаррос» активно выиграл 22 очка и совершил 18 невынужденных ошибок. На счету его соперника 19 виннеров и 32 ошибки.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции уроженец Манакора, занимающий четвёртую строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Нидерландов Робином Хасе.
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