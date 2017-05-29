Париж. Ана Конюх взяла верх над Данкой Ковинич
30-я ракетка мира, хорватка Ана Конюх, одолела черногорку Данку Ковинич, занимающую 107-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 7/6 (4) в первом круге «Ролан Гаррос».
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Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 19-летняя Конюх трижды подала навылет и реализовала три
Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Конюх сразится либо с полькой Магдой Линетт, либо с француженкой Ализе Лим.
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