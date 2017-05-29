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https://sport.mail.ru/news/tennis/29906696/
29 мая 2017, 16:54 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Ана Конюх взяла верх над Данкой Ковинич

30-я ракетка мира, хорватка Ана Конюх, одолела черногорку Данку Ковинич, занимающую 107-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 7/6 (4) в первом круге «Ролан Гаррос».

30-я ракетка мира хорватка <span class=error>Ана</span> Конюх одолела черногорку <span class=error>Данку</span> Ковинич занимающую 107-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/5 7/6 (4) в первом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 19-летняя Конюх трижды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, а 22-летняя Ковинич сделала десять эйсов и два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Конюх сразится либо с полькой Магдой Линетт, либо с француженкой Ализе Лим.
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