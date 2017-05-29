Париж. Ана Конюх взяла верх над Данкой Ковинич

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Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 19-летняя Конюх трижды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, а 22-летняя Ковинич сделала десять эйсов и два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Конюх сразится либо с полькой Магдой Линетт, либо с француженкой Ализе Лим.