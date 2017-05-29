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https://sport.mail.ru/news/tennis/29906695/
29 мая 2017, 16:53 | Теннис | GoTennis.ru

Roland Garros. Давид Гоффин сразится с Сергеем Стаховским во втором круге

Бельгийский теннисист Давид Гоффин преодолел барьер первого раунда «Ролан Гаррос», победив в трёх сетах француза Поля-Анри Матьё, — 6/2, 6/2, 6/2.

Бельгийский теннисист Давид <span class=error>Гоффин</span> преодолел барьер первого раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> победив в трёх сетах француза <nobr>Поля-Анри</nobr> <span class=error>Матьё</span> — 6/2 6/2 6/2. Увеличить
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За время поединка, продлившегося 1 час 50 минут, 12-й номер рейтинга АТР, 26-летний Давид, сделал шесть брейков и 12 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 35-летний Матьё, занимающий 120-е место в мировой классификации, выполнил один эйс и допустил три двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Гоффин будет противостоять украинцу Сергею Стаховскому, обыгравшему Лю Йен-Суна из Тайваня, — 6/3, 6/4, 7/6 (4).
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