Roland Garros. Давид Гоффин сразится с Сергеем Стаховским во втором круге
Бельгийский теннисист Давид Гоффин преодолел барьер первого раунда «Ролан Гаррос», победив в трёх сетах француза
Поля-Анри Матьё, — 6/2, 6/2, 6/2.
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За время поединка, продлившегося 1 час 50 минут, 12-й номер рейтинга АТР, 26-летний Давид, сделал шесть брейков и 12 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 35-летний Матьё, занимающий 120-е место в мировой классификации, выполнил один эйс и допустил три двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований Гоффин будет противостоять украинцу Сергею Стаховскому, обыгравшему Лю
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