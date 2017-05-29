Roland Garros. Давид Гоффин сразится с Сергеем Стаховским во втором круге

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За время поединка, продлившегося 1 час 50 минут, 12-й номер рейтинга АТР, 26-летний Давид, сделал шесть брейков и 12 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 35-летний Матьё, занимающий 120-е место в мировой классификации, выполнил один эйс и допустил три двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.