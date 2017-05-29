Новак Джокович успешно начал защиту титула на «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович прошёл во второй раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах испанца Марселя Гранольерса, — 6/3, 6/4, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 27 минут матча вторая ракетка мира, 30-летний Новак, записал в свой актив восемь брейков и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Гранольерс, занимающий 77-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу соперника и выполнил пять эйсов. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.
Во втором круге соревнований Джокович сразится с победителем игры португальца Жоао Соусы и серба Янко Типсаревича.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter