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https://sport.mail.ru/news/tennis/29906472/
29 мая 2017, 16:40 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович успешно начал защиту титула на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович прошёл во второй раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах испанца Марселя Гранольерса, — 6/3, 6/4, 6/2.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович прошёл во второй раунд Открытого чемпионата Франции обыграв в трёх сетах испанца Марселя Гранольерса — 6/3 6/4 6/2. Увеличить
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За 2 часа 27 минут матча вторая ракетка мира, 30-летний Новак, записал в свой актив восемь брейков и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Гранольерс, занимающий 77-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу соперника и выполнил пять эйсов. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.

Во втором круге соревнований Джокович сразится с победителем игры португальца Жоао Соусы и серба Янко Типсаревича.
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