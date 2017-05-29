Кэтрин Беллис с победы стартовала на Roland Garros
48-я ракетка мира, американка Кэтрин Беллис, переиграла голландку Лемуан Куирин, занимающую 162-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 3/6, 6/1 на старте Открытого чемпионата Франции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 1 час 29 минут. За это время спортсменки допустили по четыре двойные ошибки. При этом 18-летняя Беллис пять раз подала навылет и реализовала четыре
Во втором раунде French Open Беллис сразится с ещё одной голландкой Кики Бертенс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter