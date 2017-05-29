Кэтрин Беллис с победы стартовала на Roland Garros

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Встреча длилась 1 час 29 минут. За это время спортсменки допустили по четыре двойные ошибки. При этом 18-летняя Беллис пять раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, а 25-летняя Куирин не сделала ни одного эйса и дважды взяла подачу соперницы. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором раунде French Open Беллис сразится с ещё одной голландкой Кики Бертенс.