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29 мая 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Кэтрин Беллис с победы стартовала на Roland Garros

48-я ракетка мира, американка Кэтрин Беллис, переиграла голландку Лемуан Куирин, занимающую 162-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 3/6, 6/1 на старте Открытого чемпионата Франции.

48-я ракетка мира американка <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> переиграла голландку <span class=error>Лемуан</span> <span class=error>Куирин</span> занимающую 162-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 3/6 6/1 на старте Открытого чемпионата Франции. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 29 минут. За это время спортсменки допустили по четыре двойные ошибки. При этом 18-летняя Беллис пять раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, а 25-летняя Куирин не сделала ни одного эйса и дважды взяла подачу соперницы. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором раунде French Open Беллис сразится с ещё одной голландкой Кики Бертенс.
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