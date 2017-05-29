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https://sport.mail.ru/news/tennis/29905817/
29 мая 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв в пяти партиях уступил Диего Шварцману на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции, проиграв в пяти сетах аргентинцу Диего Шварцману, — 6/0, 4/6, 2/6, 7/6 (3), 7/9.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции проиграв в пяти сетах аргентинцу Диего Шварцману — 6/0 4/6 2/6 7/6 (3) 7/9. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продлилась 3 часа 30 минут. 118-я ракетка мира, 19-летний Андрей, семь раз брал подачу оппонента, совершил четыре эйса и семь двойных ошибок. 24-летний Диего, занимающий 41-е место в мировой классификации, сделал восемь брейков и три эйса, четырежды ошибившись при подаче.

Во втором круге турнира Шварцман сыграет с победителем игры немца Миши Зверева и итальянца Стефано Наполитано.
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