Андрей Рублёв в пяти партиях уступил Диего Шварцману на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции, проиграв в пяти сетах аргентинцу Диего Шварцману, — 6/0, 4/6, 2/6, 7/6 (3), 7/9.
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Первая очная встреча игроков продлилась 3 часа 30 минут. 118-я ракетка мира, 19-летний Андрей, семь раз брал подачу оппонента, совершил четыре эйса и семь двойных ошибок. 24-летний Диего, занимающий 41-е место в мировой классификации, сделал восемь брейков и три эйса, четырежды ошибившись при подаче.
Во втором круге турнира Шварцман сыграет с победителем игры немца Миши Зверева и итальянца Стефано Наполитано.
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