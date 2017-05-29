Андрей Рублёв в пяти партиях уступил Диего Шварцману на «Ролан Гаррос»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая очная встреча игроков продлилась 3 часа 30 минут. 118-я ракетка мира, 19-летний Андрей, семь раз брал подачу оппонента, совершил четыре эйса и семь двойных ошибок. 24-летний Диего, занимающий 41-е место в мировой классификации, сделал восемь брейков и три эйса, четырежды ошибившись при подаче.

Во втором круге турнира Шварцман сыграет с победителем игры немца Миши Зверева и итальянца Стефано Наполитано.