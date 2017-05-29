«Ролан Гаррос». Кики Бертенс одержала волевую победу на старте турнира

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За 1 час 31 минуту матча 25-летняя Бертенс сделала 11 эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 24-летняя соперница один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Бертенс на Открытом чемпионате Франции станет американка Кэтрин Беллис.