«Ролан Гаррос». Кики Бертенс одержала волевую победу на старте турнира
18-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, взяла верх над австралийкой Айлой Томлянович, занимающей 311-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/1, 6/1 в первом круге «мэйджора» в Париже.
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За 1 час 31 минуту матча 25-летняя Бертенс сделала 11 эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Следующей соперницей Бертенс на Открытом чемпионате Франции станет американка Кэтрин Беллис.
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