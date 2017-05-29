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https://sport.mail.ru/news/tennis/29905816/
29 мая 2017, 15:54 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Кики Бертенс одержала волевую победу на старте турнира

18-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, взяла верх над австралийкой Айлой Томлянович, занимающей 311-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/1, 6/1 в первом круге «мэйджора» в Париже.

18-я ракетка мира голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> взяла верх над австралийкой <span class=error>Айлой</span> Томлянович занимающей 311-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 6/1 6/1 в первом круге мэйджора в Париже. Увеличить
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За 1 час 31 минуту матча 25-летняя Бертенс сделала 11 эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 24-летняя соперница один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Бертенс на Открытом чемпионате Франции станет американка Кэтрин Беллис.
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