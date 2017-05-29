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https://sport.mail.ru/news/tennis/29905591/
29 мая 2017, 15:41 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Наталья Вихлянцева не справилась с Йоханной Ларссон

74-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, уступила шведке Йоханне Ларссон, занимающей 59-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 4/6 в первом раунде Открытого чемпионата Франции.

74-я ракетка мира россиянка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> уступила шведке <span class=error>Йоханне</span> <span class=error>Ларссон</span> занимающей 59-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 4/6 в первом раунде Открытого чемпионата Франции. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время теннисистки выполнили по два эйса и допустили по четыре двойные ошибки. При этом 20-летняя Вихлянцева реализовала два брейк-пойнта, а её 28-летняя соперница — четыре. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Ларссон сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
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