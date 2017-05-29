Париж. Наталья Вихлянцева не справилась с Йоханной Ларссон

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Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время теннисистки выполнили по два эйса и допустили по четыре двойные ошибки. При этом 20-летняя Вихлянцева реализовала два брейк-пойнта, а её 28-летняя соперница — четыре. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Ларссон сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.