Париж. Наталья Вихлянцева не справилась с Йоханной Ларссон
74-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, уступила шведке Йоханне Ларссон, занимающей 59-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 4/6 в первом раунде Открытого чемпионата Франции.
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Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время теннисистки выполнили по два эйса и допустили по четыре двойные ошибки. При этом 20-летняя Вихлянцева реализовала два
Во втором круге «Ролан Гаррос» Ларссон сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
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